L'amministrazione comunale di Corato ha diffuso una nota tramite la quale è espressa «la massima vicinanza e solidarietà» all'assistente sociale in servizio presso l'Ente aggredita giovedì sera in piazza Di Vagno.«Nessun tipo di violenza sarà mai tollerato in città, né tanto meno quello verso i dipendenti comunali che quotidianamente lavorano per rispondere al meglio ai bisogni dei nostri concittadini nonostante i tanti affanni dovuti alle carenze di organico» hanno commentato il Sindacoe l'assessore alla città solidale Felice Addario. «Un ringraziamento va inoltre ai Carabinieri per il pronto intervento utile a garantire la pubblica sicurezza».