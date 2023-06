SoulMar, la terrazza sul mare di Bisceglie che animerà la stagione estiva

3 foto SoulMar

Il lungomare diha una nuova terrazza dove vivere l'estate: è. Sullao, fronte civico 43, ha aperto nei giorni scorsi un nuovo lounge bar che animerà l'estate dei biscegliesi, e non solo, tutti i giorni, dal mattino fino a sera, dalle nove del mattino sino a mezzanotte.«SoulMar è una terrazza sospesa sul mare di Bisceglie, dove trascorrere giornate e serate all'insegna del relax» ci racconta il gruppo di imprenditori di Andria e Barletta promotore del progetto.Un mix di forze giovani e manager navigati, esperti nel settore del food e degli eventi, che puntano a rendere la terrazza SoulMar il punto focale dell'intrattenimento e del rdi tutta la BAT.Affacciarsi dalla terrazza di SoulMar vuol dire vivere un vero e proprio angolo di pace, circondati dalle pietre e dal verde, dove mollare tutto e godere del panorama. Sui comodi divanetti o sui tavolini con vista mare, sarà possibile gustare piatti leggeri e adatti ad accompagnare la lista dei drink, miscelati dalle mani esperte dei barman.SoulMar è una terrazza da vivere sempre: a cominciare dalal mattino fino all'dopo il lavoro, protetti dalle vele che riparano dalla calura in ogni ora del giorno.Il mare sarà una costante anche di sera: nel corso della stagione numerosi eventi si alterneranno alle classichepugliesi a stare, accompagnate da une dalla vista mozzafiato.Nelle prossime settimane sarà inoltre attivo il, che porterà SoulMar direttamente sulle spiagge del lungomare e nelle ville nei dintorni della terrazza. Il servizio sarà gestito tramite una comoda web app.La serata di inaugurazione, con la musica del DJ Cosimo Sasso, è stata l'occasione giusta per assaporare i drink e soprattutto godere della splendida vista che accompagnerà l'estate di tutti gli abitanti di Bisceglie e della provincia. L'invito è a seguire sui social SoulMar per rimanere aggiornati su tutti gli eventi in programma.