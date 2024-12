Sparatoria in strada a Corato, un ferito

L'episodio questa sera in via Nicola Salvi

Si è registrata nella serata di oggi una sparatoria in via Nicola Salvi, zona CEP di Corato. Il colpo sarebbe stato diretto contro un ragazzo, che sarebbe rimasto ferito, ma dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto sono presenti i sanitari con un'ambulanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale.