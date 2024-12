Special Basket domenica prossima al Palalosito

Domenica prossima, 22 dicembre, presso il Palalosito, avrà luogo un torneo di "Special Basket"Special Olympics, l'organizzazione internazionale fondata nel 1968 da Eunice Kennedy per promuovere lo sport a favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, torna a Corato con un torneo di Special Basket. Si affronteranno team provenienti da Puglia e Basilicata in una serie di gare fra squadre "unificate", composte cioè da atleti con disabilità e atleti normotipici (partners).In particolare saranno presenti domenica prossima al Palalosito, con inizio delle gare dalle ore 9,00, i seguenti team:Gocce nell'Oceano (Corato - organizzatrice dell'appuntamento)Riva dei Greci (Bernalda),Murgia Basket (Santeramo),Junior Basket Minozzi (Gioia del Colle),Freedom (Toritto),Teknical Sport (Massafra),La Barlettana (Barletta),Fortitudo (Gravina in Puglia),Osmairm (Laterza)Si tratta di una tappa preliminare utile a definire il livello raggiunto dai vari team in modo da formare, con i team delle altre regioni del sud Italia, i gironi del torneo (denominato appunto "Special Basket") che si svolgerà nella primavera del 2025. Sarà infatti presente uno dei tecnici nazionali, Roberto Ficarra, con il compito di valutare il livello delle compagini e raggrupparle in modo che ognuna partecipi al torneo affrontando altre di pari forza e abilità (principio fondamentale di tutte le discipline Special Olympics).Lo Special Basket è il Torneo di pallacanestro Special Olympics suddiviso in tre concentramenti: Nord-Est, Nord-Ovest e Centro-Sud e isole. Si svolge generalmente, dal 1° Novembre al 31 Maggio, per tappe, su tutto il territorio nazionale, a carattere regionale/interregionale.Attraverso la partecipazione a questo Torneo i Team Special Olympics offrono ai propri Atleti, con e senza disabilità intellettive, l'opportunità di partecipare attivamente al progetto Special Olympics Unified Sports. In particolare vengono proposte, oltre alle partite di basket tradizionale (5 contro 5), anche partite di 3 contro 3. Per quegli atleti che non sono ancora in grado di affrontare una partita, sono previsti i cosiddetti Giochi Speciali (delle prove di abilità senza avversari).L'evento, che rientra fra i tanti proposti dal Team Puglia Special Olympics, ha ottenuto il patrocinio economico e morale dell'Amministrazione Comunale, e il supporto del Comitato UISP BAT e di CMA Lifts.L'ingresso è gratuito.