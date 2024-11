"Forever Young", a Corato il bando per promuovere attività sportive e musicali

É stato pubblicato questa mattina, sull'Albo Pretorio del Comune di Corato, il bando "Forever Young", una nuova iniziativa dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, pensata per promuovere attività sportive e musicali tra i giovani residenti.Il progetto è rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni e prevede un sostegno economico per corsi sportivi e musicali offerti da associazioni locali, con un contributo comunale che copre il 40% del costo del corso fino a un massimo di 100 euro.A partire da oggi e fino al 27 novembre alle ore 12:00, le associazioni sportive dilettantistiche e musicali di Corato possono accreditarsi per partecipare all'iniziativa e rendere accessibili i propri corsi ai giovani beneficiari del progetto. Questa fase, della durata di 20 giorni, permette alle associazioni di registrarsi sul portale corato.bonuspesa.it, fornendo i dettagli dei corsi offerti.A partire dal 28 novembre, una volta concluso l'accreditamento delle associazioni, i giovani residenti interessati potranno presentare domanda di partecipazione al bando "Forever Young". Anche in questo caso, l'iscrizione si effettuerà tramite il portale corato.bonuspesa.it, dove sarà possibile consultare la lista dei corsi disponibili e scegliere quello più in linea con le proprie passioni."Continuando il percorso di Cinebonus, l'Assessorato alle Politiche giovanili oggi inaugura Forever Young, il progetto che permette ai giovani residenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni di seguire un corso di sport o di musica a un costo agevolato, grazie al contributo del Comune di Corato e delle associazioni sportive e musicali locali che da oggi possono iscriversi attraverso la piattaforma Coratobonuspesa, la stessa di Cinebonus. Ringrazio il Dirigente Avv. Pippo Sciscioli e l'ufficio tutto, per l'impegno costante e generoso mostrato. I giovani sono al centro della politica di questa Amministrazione. I giovani sono al centro della politica di questa Amministrazione. Il loro benessere è la più grande scommessa sul futuro." afferma l'assessore alle Politiche Giovanili, Avv. Luisa Addario.Il bando è disponibile sul sito del Comune di Corato al link https://www.comune.corato.ba.it/novita/al-il-bando-forever-young-sostenere-sport-e-musica-tra-i-giovani Per ulteriori informazioni sul bando, è possibile contattare il numero 080 9592304 o via email a ezia.digennaro@comune.corato.ba.it.