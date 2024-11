Il coratino Antonio Arbore taglia il traguardo alla maratona di New York

Powered by

"Questa medaglia è la realizzazione di un sogno, atteso da quattro anni": così scrive sul suo profilo social il coratino, che ha tagliato il traguardo alla leggendariadopo tantissimi chilometri di allenamento e molta forza di volontà."Proprio a te che magari pensi che non sia possibile e che non ne sia capace - continua nel post - se ce l'ho fatta io, ce la puoi fare anche tu".Una dimostrazione, accompagnata da testimonianze fotografiche, che basta credere ai sogni e perseverare per raggiungere i propri obiettivi.