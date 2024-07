Stasera Marcello Introna presenta a Corato "Oro Forca Fiamme"

Oggi,, alle orenella libreriain corso Garibaldi 24 sarà presentatol'ultimo romanzo dipubblicato da Mondadori.Bari, settembre 1667. Una piaga inarrestabile si sta diffondendo dalle campagne di Conversano alla città. Padre Ermanno, priore della basilica di San Nicola, è convinto che l'unica possibilità di salvezza sia pregare, fare penitenza, soprattutto mostrare generosità verso la Chiesa. Giuseppe Verzillo, medico esperto e di ampie vedute, si rifiuta però di ricondurre la comparsa della peste alla volontà divina e si impegna nella ricerca di una spiegazione scientifica degli eventi. Tornato da poco a Bari, entra subito in un conflitto incandescente con l'integralismo di padre Ermanno.Tra rimedi alchemici, superstizioni, accuse di stregoneria ed esecuzioni sulla pubblica piazza, il morbo nel frattempo procede silenzioso, impadronendosi della mente degli uomini.In una terra controllata dal clero, irretita dai miracoli e sconvolta dalla Santa Inquisizione, oltreché tiranneggiata dalle angherie della nobiltà, il dottor Verzillo fa delle straordinarie scoperte. Dalla sua parte ci sono due donne formidabili: Sveva e Lucrezia, i cui destini si sono incrociati in circostanze drammatiche.In un'epoca solo apparentemente lontana dalla nostra, lacerata tra l'evoluzione della scienza medica, i dogmi religiosi e le dinamiche di potere, la realtà storica fa da sfondo alle vicissitudini avventurose dei protagonisti e del loro viaggio appassionante. Dopo Percoco e Castigo di Dio, Marcello Introna torna a raccontare il lato oscuro dell'animo umano.Oro forca fiamme è un'opera potente, con una cifra stilistica inconfondibile, un romanzo di straordinaria attualità.Marcello Introna è nato a Bari nel 1977 e dopo il liceo classico si è laureato in Medicina veterinaria e ha conseguito un dottorato di ricerca all'Università di Bari. Attualmente svolge la professione di veterinario e dedica gran parte delle sue energie alla tutela e al benessere degli animali.Mondadori ha pubblicato nel 2016 il suo romanzo d'esordio, Percoco, da cui è stato tratto un film nel 2023. Nel 2018 è uscito, sempre per Mondadori, Castigo di Dio.L'evento è a cura della libreria Liber Ubik in collaborazione con l'Associazione culturale I libri di Medea.Dialoga con l'Autore Mariella Medea Sivo.