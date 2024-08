Ancora un brutto incidente all'incrocio "maledetto" della Rivoluzione

Scontro tra due autovetture nella serata su via Castel del Monte

Ancora un incidente all'altezza dell'incrocio della "Rivoluzione", un punto ormai considerato "maledetto" data la frequenza di scontri stradali. Alle ore 19.45 circa una Fiat Panda e una Punto, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono scontrate su via Castel del Monte all'incrocio che porta verso le cantine Torrevento.Sul posto la polizia locale, il 118 e l'assistenza stradale.Le persone coinvolte, non di origini coratine, sono state trasportate negli ospedali di Andria e Corato.