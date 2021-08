Temperature in calo, pioggia in arrivo da questa sera

Il periodo di lunga siccità e caldo torrido che ha caratterizzato questa estate pugliese potrebbe essere giunta al termine. Stando alle previsioni della Protezione Civile Puglia, già dalla serata di oggi 24 agosto le temperature inizieranno a calare con la possibilità di rovesci anche di carattere temporalesco.Dalle ore 20.00 di oggi e per le successive 24 ore, infatti, è diramata allerta gialla su tutto il territorio pugliese per precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale e ionica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio, con quantitativi cumulati generalmente deboli.Anche per la giornata di domani, quindi, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Le temperature difficilmente risaliranno oltre i 30°.