Fundraising, strategie e strumenti per raccogliere risorse

15 marzo ore 19.00 - Il Fundraising

22 marzo ore 19.00 - La raccolta fondi da individui

29 marzo ore 19.00 - La raccolta fondi da Fondazioni o enti erogatori

6 aprile ore 19.00 - La raccolta fondi da aziende

12 aprile ore 19.00 - Il crowdfunding

19 aprile ore 19.00 - 5xmille

ll Fundraising è uno strumento molto potente che enti e associazioni hanno per consolidare la propria reputazione e il proprio nome, per comunicare ed educare la comunità riguardo ai propri progetti, coinvolgerla in modo attivo e fidelizzarla.L'attività di Fundraising, ovvero l'attività di raccolta fondi, non è più quella di una volta. Si tratta infatti di un'operazione che si è professionalizzata con il tempo, sia da parte dell'organizzazione che svolge la campagna, sia da parte del donatore. Quest'ultimo, infatti, non si limita più a versare un contributo per una causa ma richiede un riscontro trasparente e puntuale dell'investimento delle sue donazioni e una dimostrazione che esse siano effettivamente andate a buon fine.Tutto questo è stato reso possibile grazie agli strumenti web, che hanno anche reso accessibili a tutto il mondo raccolte fondi territoriali e dando ad ogni campagna un potenziale internazionale.In questi nuovi incontri tematici, promossi da BuonCampo, portale nato da un idea della Fondazione Vincenzo Casillo per creare reti virtuose a supporto del Terzo Settore, vogliamo scoprire 6 differenti strumenti di raccolta fondi.Avremo in questo percorso la speciale collaborazione della Dr.ssa Nicla Roberto - Fundraiser - laureata in Economia nonprofit, con master universitario in Fundraising, che ha collaborato come fundraiser interna con UNITALSI e Libera, ed è stata consulente per Centrale Etica e per la Scuola di Fundraising di Roma.Le dirette andranno in onda sulla pagina Facebook di BuonCampo a partire dal 15 marzo alle ore 19.00.Istruzioni per l'uso. La nobile arte di insegnare alle persone la gioia di donare.La donor personas, gli strumenti e le tecniche di raccolta fondi più efficaci per le piccole e medie organizzazioni.Opportunità da cogliere.Quali partnership attivare e con quali modalità.Come costruire una campagna di successo.Come pianificare, potenziare e migliorare la campagna 5xmille.