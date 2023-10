Torna a riunirsi il consiglio comunale mercoledì 18 ottobre

La presidente del Consiglio, Valeria Mazzone informa la cittadinanza che laseduta straordinaria del Consiglio Comunale si terrà nella Sala Consiliaredel Palazzo di Città, in 1^ convocazione mercoledì 18 ottobre 2023 coninizio alle ore 16:45 ed occorrendo in 2^ convocazione lunedì 23 ottobre2023 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:Ordine del giorno1. Interrogazione, ex art. 47 del Regolamento del Consiglio Comunale,presentata dalla Consigliera D'Introno Nadia Gloria.2. Approvazione del Bilancio Consolidato per l'Esercizio 2022 (art. 11 –bis del D.LGS. n. 118/2011).3. Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000 art. n. 194 comma 1, lett. A).Riconoscimento di legittimità, debito fuori bilancio per ordinanzaConsiglio di Stato n. 2168/2023.4. Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, art. n. 194 comma 1 lett. A).Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per sentenza n.5236/2023 del Consiglio di Stato.5. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D.LGS. n. 267del 18/08/2000, art. 194 comma 1 lett. A), inerente le sentenze n. 51/2021del Giudice di Pace e n. 1036/2023 del Tribunale di Trani.6. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D.LGS. n. 267del 18/08/2000, art. 194 comma 1 lett. A), inerente la sentenza n. 97/2023emessa dal Giudice di Pace di Corato.7. Variazione al Bilancio di Previsione 2023 – 2025 (art. 175, comma 2,D.LGS. n. 267/2000) con applicazione dell'avanzo di amministrazioneaccertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2022 (art. 187, comma 1,D.LGS. n. 267/2000)8. Suddivisione comparto C. 10. Approvazione.La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.