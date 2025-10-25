Orologio
Orologio
Attualità

Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica

L'ora legale sarà ripristinata il 29 marzo 2026

Corato - sabato 25 ottobre 2025 15.44 Comunicato Stampa
Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre si torna all'ora solare: alle 3 del mattino, le lancette dovranno essere spostate indietro di un'ora, segnando le 2. Un piccolo gesto che segna il cambio di stagione e che regalerà a tutti un'ora di sonno in più.

Il ritorno all'ora solare chiude ufficialmente il periodo di ora legale, durato sette mesi, durante i quali – secondo i dati forniti da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale – si è registrato un risparmio economico complessivo di oltre 90 milioni di euro grazie alla riduzione dei consumi energetici.

Nel frattempo, resta in sospeso la proposta della Commissione europea di abolire il cambio tra ora legale e ora solare: presentata nel 2018, non ha più avuto seguito, finendo di fatto nel dimenticatoio.

Il cambio orario sarà automatico per smartphone e dispositivi digitali connessi a internet, mentre occorrerà regolare manualmente orologi da parete, sveglie analogiche e altri strumenti non digitali.

L'ora solare accompagnerà le giornate fino al 29 marzo 2026, quando – salvo cambiamenti – torneremo all'ora legale.
  • Ora legale
All'Oasi di Nazareth di Corato, incontro sul tema della giustizia riparativa con il Giudice Sinisi e don Agresti
25 ottobre 2025 All'Oasi di Nazareth di Corato, incontro sul tema della giustizia riparativa con il Giudice Sinisi e don Agresti
Apricena-Corato, neroverdi alla ricerca del riscatto. Renda: «Sarà una partita tosta»
25 ottobre 2025 Apricena-Corato, neroverdi alla ricerca del riscatto. Renda: «Sarà una partita tosta»
Altri contenuti a tema
Domenica 31 marzo torna l'ora legale Domenica 31 marzo torna l'ora legale Il cambio nella notte, lancette avanti di un’ora dalle 2 alle 3
Domenica 27 marzo torna l'ora legale Domenica 27 marzo torna l'ora legale Il cambio nella notte, lancette tra le 2 e le 3
Lancette in avanti, torna l'ora legale Lancette in avanti, torna l'ora legale Questa notte il cambio a cui l'Italia non rinuncia
Stanotte cambia l'orario, torna l'ora legale Comunicazioni Stanotte cambia l'orario, torna l'ora legale Le lancette si spostano un'ora in avanti
Giornata mondiale della pasta: la pasta coratina da tradizione locale a successo mondiale
25 ottobre 2025 Giornata mondiale della pasta: la pasta coratina da tradizione locale a successo mondiale
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
25 ottobre 2025 Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
“Fidapa”: a Corato il passaggio delle consegne per il nuovo biennio
24 ottobre 2025 “Fidapa”: a Corato il passaggio delle consegne per il nuovo biennio
Virtus Corato a Trani a caccia del tris, Scaringella: "La chiave sarà il ritmo "
24 ottobre 2025 Virtus Corato a Trani a caccia del tris, Scaringella: "La chiave sarà il ritmo"
Salute e benessere a scuola: al via il progetto "Dai equilibrio al tuo respiro "
24 ottobre 2025 Salute e benessere a scuola: al via il progetto "Dai equilibrio al tuo respiro"
«Libertà di critica o libertà di diffamazione?»
24 ottobre 2025 «Libertà di critica o libertà di diffamazione?»
Approvato l'accordo tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali per la tutela ambientale
24 ottobre 2025 Approvato l'accordo tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali per la tutela ambientale
A Corato la seconda edizione di "Un ponte di parole ": dialogo culturale tra adolescenti italiani e palestinesi
24 ottobre 2025 A Corato la seconda edizione di "Un ponte di parole": dialogo culturale tra adolescenti italiani e palestinesi
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.