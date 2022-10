Torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre l'ora solare tornerà in vigore su tutto il territorio italiano.Le lancette degli orologi, allo scoccare delle 3, saranno rimesse indietro di 60 minuti. Si dormirà un'ora in più ma in compenso il tramonto giungerà in anticipo.Oltre che sui cicli di luce e buio quotidiani, non mancherà un impatto sulle bollette, proprio in questo momento storico di crisi energetica.Nei suoi sette mesi di permanenza, l'ora legale ha consentito un risparmio di 190 milioni. Prosegue il dibattito sull'opportunità di un'abolizione totale del cambio di orario o di un'estensione dell'ora legale per almeno un altro mese allo scopo di evitare un eccessivo dispendio di energia.