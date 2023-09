Lancia Lybra data alle fiamme, Corato torna a bruciare

Intervento dei Vigili del Fuoco questa notte in via Don Bosco

Un fenomeno preoccupante che purtroppo non accenna a diminuire, quello delle auto incendiate. Dopo qualche settimana di apparrente tregua, questa notte nuovo rogo con ogni probabilità di natura dolosa, che ha distrutto un'auto in via Don Bosco.Questa volta è toccato ad una Lancia Lybra station wagon ad essere avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, che hanno provveduto a domare l'incendio e ad effettuare i rilievi del caso.Si segnalano inoltre danni ad una palazzina adiacente il rogo.