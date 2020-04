Tornano a casa due pazienti colpiti dal virus, ora sono "negativizzati"

Sono notizie positive quelle che giungono nelle ultime ore in merito allo stato di salute di due degli otto coratini risultati positivi al tampone del Covid 19.Da quanto si apprende, due uomini, nostri concittadini, hanno superato la positività al virus. I due tamponi effettuati su di loro al termine del ciclo di cure hanno dato esito negativo, così da consentire loro il rientro a casa dagli ospedali nei quali erano ricoverati.Dovranno tuttavia affrontare un ulteriore periodo di isolamento, prima di poter tornare a condurre la vita di sempre.Una notizia che ci invita a non abbassare la guardia ma, anzi, ad essere sempre più attenti ad evitare i contatti sociali in modo da contenere il più possibile la diffusione del virus.Le prescrizioni sono chiare: non è consentito spostarsi se non per comprovati motivi di assoluta necessità. Tutti gli altri spostamenti sono passibili di sanzioni pecuniarie molto elevate, per cui la raccomandazione a rimanere in casa è sempre attuale.