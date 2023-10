Trentenne investito da un treno a Brigata Bari, disagi alla circolazione di Ferrotramviaria

Il giovane sarebbe ricoverato in gravi condizioni presso il Policlinico di Bari

Un 30enne è stato investito da un treno di Ferrotramviaria questa mattina nei pressi della fermata di via Brigata Bari.Dalla azienda avvisano che a causa dell'investimento "la circolazione ferroviaria potrebbe subire dei ritardi".Nell'immediato la circolazione è stata interrotta, con l'utilizzo di autobus sostitutivi. In questi momenti sta lentamente riprendendo.Stando a quanto si apprende sembrerebbe trattarsi di un tentato suicidio. Il giovane è in gravi condizioni al Policlinico.