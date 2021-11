Ubriaco dal mattino infastidiva i passanti, intervento della Polizia

Alcol a colazione e l'ubriachezza è diventata molesta al punto da dover richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.Questa mattina, intorno alle 9, gli agenti della Polizia di Stato e i vigilanti della Metronotte sono dovuti intervenire in seguito alla segnalazione di alcune persone che hanno richiesto il loro intervento nei pressi di viale Ettore Fieramosca.Un uomo in evidente stato di ubriachezza, aveva iniziato a molestare i passanti e i clienti dei negozi chiedendo denaro con insistenza. Fino a che qualcuno non ha chiamato la polizia che intervenuta ha provveduto a limitare il disagio.