È un maschietto il primo nato del 2020

Tre i fiocchi azzurri in tutta la provincia

È un maschietto il primo bambino nato a Corato nel 2020. È venuto alla luce all'1,23, proprio mentre la città era ancora nel pieno dei festeggiamenti. È nato con parto spontaneo.In tutta la provincia di Bari sono tre i bimbi nati il primo giorno del nuovo anno.Si tratta di tre maschietti, stanno tutti bene e sono nati in tre diversi ospedali: al San Paolo all'1,15, a Corato all'1,23 con parto spontaneo, e al Di Venere all'1,44. Intanto il primato spetta a Bianca nata a Roma venti secondi dopo la mezzanotte.Secondo le stime dell'Unicef, nel primo giorno dell'anno nasceranno 1.210 bambini in Italia, in tutto il mondo 392.078.