Ottimi riscontri per il progetto dell’Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’area nord barese ofantina

Una misura sperimentale per incentivare la conciliazione di vita familiare e lavoro, riducendo lo stress e favorendo il benessere dei lavoratori. Sono stati raccolti ottimi riscontri dal progetto, presentato dall, finanziata dalla Regione Puglia attraverso l'Avviso pubblico della Regione Puglia "Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI" (PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020).Nei mesi della post pandemia, in cui si parla ancora di come rendere funzionale e efficace lo, il progetto attivato nel mese di giugno ha portato i dipendenti e i referenti dell'area management dell'Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina a sperimentare nuove modalità di lavoro, tra connessione online e presenza, concentrandosi su un modello organizzativo e di«Una visione family-friendly della vita e del lavoro», così si sintetizza il senso del progetto, che potrà essere replicato ed esportato facilmente altrove, fornendo risposte e metodi organizzativi per rispondere alle nuove esigenze lavorative, sociali e familiari.Questa mattina nella sede dell'Agenzia, presso il Future Center di Barletta, sono stati illustrati gli esiti del progetto, alla presenza del Presidentesindaco di Spinazzola, della dott.ssadell'area welfare e politiche attive del lavoro del Patto Territoriale nord barese ofantino e il direttore arch.Di seguito le interviste.