UniCredit: 24,7 milioni di euro in Project Finance per supportare l’innovazione in chiave sostenibile dei supermercati del Gruppo Megamark

Con una operazione di project financing da 24,7 milioni di euro UniCredit supporta l'innovazione in chiave sostenibile del Gruppo Megamark di Trani, realtà della distribuzione moderna leader nel Mezzogiorno con oltre 500 supermercati presenti in Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Molise.L'operazione, finanziata da UniCredit, ha visto inoltre l'ingresso della multiutility E3E Spa, attiva nel settore fotovoltaico, con una quota del 51% nella new-co X Te Srl, costituita dal Gruppo Megamark per sviluppare l'operazione avvalendosi del supporto di un investitore specializzato.Il finanziamento consentirà al Gruppo Megamark di procedere al restyling e all'efficientamento energetico di 16 punti vendita, a cura del general contractor Energy Efficiency Epc Srl.Il progetto, denominato MegaFree, prevede il miglioramento dell'efficienza energetica dei supermercati tramite l'utilizzo di tecnologie "top of the market" per la catena del freddo, la climatizzazione, l'illuminazione, i sistemi elettrici e di automazione e controllo del funzionamento energetico dei singoli store, che consentirà un dimezzamento di consumi e costi energetici rispetto alle tecnologie tradizionali. L'azienda prevede di conseguire un risparmio energetico di circa 4,85 GWh/anno equivalenti ad una riduzione di circa 907 tep/a di energia primaria e di circa 2.400 tonnellate/anno di CO₂.Il Gruppo Megamark, pioniere nel Sud Italia dello sviluppo commerciale attraverso il franchising sin dalla metà degli anni '80, è associato dal 1996 a Selex, una delle più importanti centrali di acquisto italiane con una quota di mercato del 10,5%. Al Gruppo Megamark, che nel 2019 ha registrato vendite alle casse per 1,7 miliardi di euro occupando oltre 5.500 addetti, fanno capo le insegne A&O, dok, Famila e Sole 365."Questa operazione di finanziamento – afferma Andrea Casini, Co-Ceo Commercial banking Italy di UniCredit di UniCredit – conferma il ruolo della nostra banca nello sviluppo delle più dinamiche realtà imprenditoriali dei territori. L'operazione risponde inoltre appieno al nostro impegno sul tema della sostenibilità, che è parte integrante del DNA del Gruppo e ed è pienamente integrata nel nostro processo decisionale. Il Gruppo Megamark è un esempio di azienda che, anche grazie a una gestione manageriale attenta all'innovazione e ai temi green, è riuscita a conquistare negli anni una posizione di leadership nel suo segmento di mercato, e siamo orgogliosi di poterla sostenere in questo percorso"."L'idea di poter dare una svolta green in sintonia con l'Europa – dichiara il Cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, Presidente del Gruppo Megamark – ci inorgoglisce. Lasciare alle future generazioni il pianeta che noi abbiamo trovato anni addietro è la sfida che giorno dopo giorno istituzioni, imprese e cittadini dovrebbero perseguire. Grazie al sostegno di UniCredit vogliamo concludere questo progetto, che ha visto il contributo anche dell'Università La Sapienza di Roma/Studio Santi, entro i prossimi mesi; al momento siamo già intervenuti su 6 punti vendita dei 16 previsti e seguiranno altri progetti per rendere la nostra attività il più sostenibile possibile".