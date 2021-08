Vaccini ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni, da domani 3 giornate dedicate

A partire da domani 26 agosto la Direzione della ASL Bari, in collaborazione con le scuole cittadine, ha previsto alcune giorna interamente dedicate alle vaccinazioni per la fascia 12/19 anni nel Centro Comunale Vaccinale di Corato.Le somministrazioni avverranno secondo il seguente programma:26 agosto dalle 8.30 alle 13 - Scuola Media Tattoli De Gasperi30 agosto dalle 8.30 alle 13 - Scuola Media Giovanni XXIII, Scuola Media Imbriani, Scuola media SantarellaDalle ore 15 alle 19Scuola Superiore ITET TannoiaScuola superiore: Liceo Artistico Federico II Stupor MundiMartedì 31 agosto ore 8.30 - 19Istituto Superiore Oriani - TandoiI minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori (o dai titolari della potestà genitoriale) i quali dovranno presentare il modulo del consenso informato congiuntamente sottoscritto e copia di entrambi i documenti d'identità.In caso di impossibilità per uno o per entrambi i genitori a essere presenti è possibile delegare un accompagnatore di fiducia compilando l'apposito modulo di delega e allegando copia dei documenti d'identità dei genitori.I moduli sono disponibili presso l'hub vaccinale di Corato o sul sito della ASL Bari nella sezione dedicata Info Covid-19 al seguente link:http://digitalssg.it/infocovid19/infocovid19-informazioni-utili-e-dati/