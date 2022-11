La campagna vaccinale anti-Covid prosegue senza sosta. Attualmente sono stati erogati complessivamente 3 milioni e 133.212 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.647 prime dosi, 1 milione e 88.512 seconde, 835.217 terze e quasi 86mila quarte dosi (85.836).Nell'ultima settimana, nell'Asl Bari, sono stati somministrati oltre 4 mila sieri anti-Covid, comprendenti anche quelli inoculati da medici di medicina generale (2.002) e farmacie (565), con una quasi esclusiva prevalenza (98,9%) di terze e quarte dosi e del vaccino bivalente aggiornato per le varianti BA4 e BA5 (99,1%).La copertura vaccinale con 3 dosi è sempre attestata all'80,3% tra gli over 12, con una punta dell'87,2 nelle fasce d'età dai 50 in su. La protezione con quattro dosi sale al 25,2% (dal 24,3) nel gruppo dai 60 anni in poi. In dettaglio, quasi 4 ultraottantenni su 10 (39,9%) hanno provveduto a proteggere la propria salute con il "second booster", così come il 26,3% dei 70-79enni e il 16,1% dei 60-69enni.