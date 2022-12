Vaccini anti-Covid, altre 4500 dosi somministrate in provincia di Bari

La Regione Puglia ha diffuso nelle ultime ore l'aggiornamento di tutti i dati relativi alla campagna vaccinale anti-Covid in provincia di Bari.Nel territorio di competenza dell'Asl Bari sono stati somministrati sino ad oggi 3 milioni 172.068 vaccini, di cui 1 milione 123.902 prime dosi, 1 milione e 88.706 seconde, 838.639 terze, 117.359 quarte e 3.462 quinte dosi. Solo nell'ultima settimana le dosi erogate ammontano a 4.510, in gran parte quarte (3.577) e quinte dosi (359) a beneficio principalmente delle fasce d'età dai 60 anni in poi.In questa fase così avanzata, la copertura con tre dosi è stabile all'80,6% della popolazione target (dai 12 anni), mentre la protezione con 4 dosi continua a crescere in modo costante. Attualmente il 32,2% delle fasce d'età maggiormente interessate ha ricevuto la quarta dose, in particolare i 60-69enni (22,2%), 70-79enni (34,2%) e soprattutto over 80 (47%).