In vista della tanto attesa pronuncia prevista per il prossimo 29 novembre da parte della Corte Costituzionale sulla legittimità o meno dell'obbligo vaccinale Covid-19, il circolo Italexit di Corato ha organizzato, nella sede cittadina di via Ferrari, 17, un incontro pubblico aperto a tutti, che si terrà venerdì 18 novembre dalle ore 19.«Tale pronuncia interessa in prima persona tutti i non vaccinati over-50 e i lavoratori sospesi poiché non vaccinati; qualora infatti l'obbligo vaccinale venisse dichiarato illegittimo, automaticamente cadrebbe la multa da 100 euro a carico dei non vaccinati over-50 e si aprirebbe agevolmente la strada, per i lavoratori che già furono sospesi, per ottenere la restituzione delle mensilità stipendiali relative ai mesi relativi alla loro sospensione» hanno sottolineato da«La sentenza rappresenterà anche un passaggio importante, destinato a fare comunque chiarezza su un argomento estremamente complesso e controverso. Premesso che fare previsioni sulla decisione che la Consulta assumerà è ovviamente impossibile, durante l'incontro saranno forniti elementi di natura legale e sanitaria, in modo da poter analizzare quali potranno essere i futuri scenari a riguardo; per farlo, in ragione della collaborazione a livello locale con l'Ucdl dell'avvocato Erich Grimaldi, ci avvarremo dell'aiuto di due eminenti ospiti che operano nei rispettivi settori: l'avvocato gfoggiano Stefano Scillitani ed il dottor Gianni Grilli, medico tranese che fa parte del gruppo "Terapie domiciliari Covid-19"» hanno spiegato.L'incontro pubblico sarà l'occasione per dare il via, anche a Corato, ad una raccolta firme promossa da Italexit su tutto il territorio nazionale per impegnare il Governo ad istituire una Commissione d'inchiesta sulla gestione del periodo pandemico e sull'acquisto e utilizzo dei vaccini, per chiedere l'annullamento delle sanzioni assunte su iniziativa del precedente esecutivo nei confronti di coloro che hanno liberamente scelto di non vaccinarsi e per chiedere la restituzione delle mensilità stipendiali relative al periodo di sospensione dei lavoratori non vaccinati.