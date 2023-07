Rissa da Saloon in Piazza Sedile: volano tavoli e bicchieri, nessun ferito

Una sedia colpita inavvertitamente sarebbe alla base della furibonda rissa scatenatasi ieri sera in Piazza Sedile, nell'area esterna di un noto locale cittadino.Secondo alcune testimonianze dirette, un folto numero di giovanissimi (molti dei quali minorenni), dopo l'involontario urto, si sono azzuffati tra loro in maniera violenta dopo alcuni scambi verbali. La lite è degenerata immediatamente, tavoli e bicchieri sono finiti per aria, tanto da costringere i gestori di un noto locale coratino a sospendere la serata.Un venerdì da dimenticare dunque per la nostra città, che dimostra di essere sempre meno vivibile. Rissa che fa il paio con quelle verbali (ed altrettanto gravi) avvenute durante il consiglio comunale. Corato, ritrova la vecchia via!