Verso la settimana sociale dei cattolici, incontro su "Agricoltura e legalità"

Diocesi del nord Puglia (Foggia-Bovino; Cerignola-Ascoli Satriano; San Severo; Lucera-Troia; Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo). Tema: "Agricoltura e legalità". Sabato 15 maggio 2021, ore 9.00, in diretta streaming sulla pagina Facebook: cerignola.chiesacattolica.it e sul canale YouTube: Diocesi di Cerignola.

Diocesi del sud Puglia (Brindisi-Ostuni; Ugento-Santa Maria di Leuca; Nardò-Gallipoli; Lecce; Oria; Otranto; Taranto; Castellaneta). Tema: "Giovani, lavoro e ambiente". Venerdì 21 maggio 2021, ore 16.00, in diretta streaming sulla pagina Facebook: Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro - Arcidiocesi Lecce e sul canale TouTube: Portalecce.

Diocesi centro Puglia (Bari-Bitonto; Trani-Barletta-Bisceglie; Molfetta-Giovinazzo-Ruvo-Terlizzi; Conversano-Monopoli; Altamura-Gravina-Acquaviva; Andria). Tema: "Evangelizzazione e transizione ecologica". Sabato 29 maggio 2021, ore 9.00, in diretta streaming sulla pagina Facebook e YouTube: Portale Arcidiocesi Bari-Bitonto.

La Commissione Regionale insieme a quelle Diocesane per i problemi sociali e il lavoro, giustizia, pace, custodia del creato, ha inteso organizzare un cammino di preparazione alla prossima 49a Settimana Sociale dei cattolici italiani, che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021.Tale percorso coinvolgerà le Diocesi pugliesi per aree geografiche, in modo da evidenziare i "nodi da sciogliere" riguardanti l'intero territorio regionale, che saranno poi convogliati nella più estesa riflessione della Settimana Sociale, dove le questioni ambientali e quelle riguardanti il lavoro troveranno una giusta sintesi, in modo da avviare processi condivisi a partire dalle Diocesi pugliesi.Questo il calendario degli appuntamenti: