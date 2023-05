Verso Sud riparte con Cristina Bellemo per il progetto Hub.bazia

La programmazione primaverile di Verso Sud sboccerà in piazza, con il progetto Hub.bazia, partendo dal tema de "Il pieno ed il vuoto", identitario della storia architettonica di Piazza Abbazia."Abitare il vuoto è dare forma al prossimo passo.Hub.bazia, il cuore nel cuore, è la metafora del meridione, un pensiero lento nella velocità del centro di Corato. Hub.bazia ci consente di fermarci, stare nel vuoto."Si parte il oggi con "Voci di Piazza", letture ad alta voce per bambini e non solo con la maestra Angela Malcangi in piazza Abbazia alle 18.00.Il 9, 10, 11 maggio sarà ospite Cristina Bellemo, scrittrice e giornalista originaria di Bassano del Grappa, vincitrice nel 2021 del premio Andersen come miglior scrittrice per l'intensità della scrittura e il ben misurato passo della propria proposta creativa. Gli appuntamenti con Cristina Bellemo rientrano anche nel calendario del Maggio dei Libri promosso dal Comune di Corato.Il 9 maggio alle 18.00 ci sarà un incontro pubblico presso il Chiostro del Palazzo di Città di Corato.Il 10 e l'11 maggio pomeriggio Cristina Bellemo terrà un seminario presso il salone parrocchiale del San Giuseppe, posti limitati su prenotazione.L'11 maggio mattina la scrittrice incontrerà alcune classi della Scuola Primaria Fornelli.Per l'appuntamento di oggi è preferibile l'iscrizione al modulo presente al link https://forms.gle/Ckc7Qoqhj546sG3s8