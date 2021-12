Via le palme da Via Duomo. Strada chiusa il fino al 9 dicembre

Sono state a lungo al centro di dibattiti sull'immagine estetica che attribuivano alla principale strada centrale della città, specie per lo stato di abbandono in cui ormai vertevano da tempo, e oggi, dopo 15 anni dalla loro installazione, le fioriere delle palme dicono addio alla loro "casa" via Duomo.Sono iniziati questa mattina i lavori di rimozione dei vasconi in legno e tufo e, per garantire la sicurezza, via Duomo è stata chiusa al traffico veicolare nelle giornate del 6, 7, 9 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 16.00, o comunque fino al termine dei lavori. Sulla via non si potrà, quindi, transitare, nè sostare. Divieto, con rimozione dei veicoli, esteso anche alle strade di via Mongelli, via Murri, via Ripoli, via Gentile, via Chiesa Matrice, via Casale, via Galea, via Genzano.Le 19 fioriere saranno sostituite da alberi della famiglia degli agrifogli, dal nome "Ilex aquifolium piramidalis". Inizialmente saranno poste sulla via con i loro vasi. Se, entro il 31 gennaio 2022 non dovesse essere possibile, trapiantarli in "vasi idonei" da collocare in via Duomo, saranno trapiantati nel parco comunale di via Sant'Elia.