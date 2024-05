Tentano di sabotare l'allarme di un sito di energia, ma arriva la Metronotte

Hanno tentato di sabotare l'impianto antintrusione di un sito di produzione di energia elettrica di Ruvo di Puglia per cercare di introdursi all'interno dell'impianto, ma l'arrivo delle pattuglie dellali ha messi costretti alla fuga a mani vuote. Sul posto, per gli accertamenti, sono arrivati i, che indagano.L'episodio nel corso della notte appena trascorsa, quando un gruppo di malviventi, a volto coperto e vestiti di nero, ha tentato didi un sito di produzione di energia elettrica sito lungo via vecchia Barletta. I banditi hanno tentato di guadagnare un ingresso sicuro nell'impianto, ma il sistema di allarme della struttura, dotato anche di un circuito di videosorveglianza privata, ha permesso alla centrale operativa di inviare rapidamente in loco una pattuglia.L'arrivo delle guardie particolari giurate - la centrale operativa dell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia, dopo aver subito rilevato il sabotaggio, ha inviato sul posto le pattuglie di zona - ha messo in fuga i malfattori, riusciti a dileguarsi a piedi: i ladri, infatti, sono fuggiti sentendo l'antifurto attivarsi, ma sono stati immortalati dalle videocamere di sorveglianza installate nell'impianto di produzione di energia. E i filmati sono già nelle mani dei, a cui sono affidate le indagini.Dell'episodio, infatti, sono state subito informate le forze dell'ordine mediante il numero gratuito: i militari della, intervenuti sul posto, hanno effettuato i rilievi, i dovuti accertamenti e estrapolato già le immagini di sicurezza, sperando di poter ricavare qualche dettaglio utile all'identificazione dei ladri.