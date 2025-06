A Corato l'inaugurazione della Casa Museo Luisa Piccarreta

mattina: dalle ore 9:00 alle 12:00;

pomeriggio: dalle ore 16:00 alle 19:00.

L'associazioneannuncia la presentazione ufficiale delladedicata a, figura spirituale di grande rilevanza, conosciuta come laQuesta sera, venerdì 20 giugno, alle ore 19, in piazza Di Vagno, si terrà l'evento di apertura alla presenza di autorità civili e religiose. A presiedere l'evento sarà l'Arcivescovo Mons.A seguire, si svolgerà l'inaugurazione della Casa Museo, concepita come un luogo in cui la memoria, la fede e la testimonianza si incontrano per riscoprire la vita, la spiritualità e l'eredità di Luisa Piccarreta.La Casa Museo sarà accessibile al pubblico il giorno successivo, sabato 21 giugno, con un'apertura straordinaria per l'open day:L'iniziativa è promossa in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Greca, la Regione Puglia e il comune di Corato.