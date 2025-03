Monsignor Giovanni D’ercole a Corato sulle tracce di Luisa Piccarreta

Il prossimo 26 marzo monsignor Giovanni D'Ercole visiterà la città di Corato. Nel corso della mattinata sarà ospitato dalla comunità scolastica dell'IC Tattoli De Gasperi.Nel pomeriggio si recherà a visitare alcuni luoghi legati alla figura della Serva di Dio Luisa Piccarreta.In seguito, celebrerà la Santa Messa presso la parrocchia di Santa Maria Greca alle ore 18,30 e guiderà la lectio divina nella stessa parrocchia.Leggendo alcuni scritti di Luisa Piccarreta, monsignor Giovanni D'Ercole vuole approfondire la figura e il pensiero della mistica.Mons. Giovanni D'Ercole compie gli studi di filosofia e di teologia presso l'Università Pontificia Lateranense e consegue la licenza e il dottorato in teologia morale presso l'Accademia Alfonsiana della Pontificia Università Lateranense in Roma. È diplomato nella Comunicazione sociale presso l'università la Sapienza di Roma.Dal 1974 al 1976, a Roma, rende servizio come Cappellano nel carcere minorile di Casal del Marmo, nel Centro Italiano Addestramento Cinematografico Don Orione e nella nascente parrocchia Nostra Signora di Fatima.Dal 1976 al 1984 è missionario in Costa D'Avorio. Dal 1984 al 1985 è parroco nella parrocchia romana di Ognissanti. Dal 1986 al 1987 è Direttore provinciale della Provincia Santi Pietro e Paolo dell'Opera Don Orione. Nel 1987, assume il compito di Vice Direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Dal 1990 lavora in Segreteria di Stato e nel 1998 è nominato capo ufficio nella Sezione Affari Generali.Ha condotto per Rai Due le trasmissioni Prossimo tuo, Millenium, Terzo Millennio e Sulla via di Damasco. È direttore responsabile della rivista Don Orione Oggi.Unisce al servizio alla Santa Sede un'attività sociale soprattutto tra i giovani e in particolare con in ragazzi in difficoltà.Il 14 novembre papa Benedetto XVI lo nomina Vescovo ausiliare dell'Aquila; riceve l'ordinazione episcopale il 12 dicembre 2009. Il 12 aprile 2014 papa Francesco lo nomina Vescovo di Ascoli Piceno.Il 29 ottobre 2020 papa Francesco accoglie la sua rinuncia al governo pastorale della diocesi; assume da allora il titolo di vescovo emerito di Ascoli Piceno.