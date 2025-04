160° Anniversario della nascita di Luisa Piccarreta: a Corato un Convegno sulla Divina Volontà

Corato si prepara a vivere un evento di profonda spiritualità e rilevanza religiosa in occasione del 160° anniversario della nascita della Serva di Dio Luisa Piccarreta, figura mistica tra le più significative del XX secolo.Nei giorni 22, 23 e 24 aprile 2025, la città ospiterà il Convegno dal titolo "La Divina Volontà fonte di Unità", promosso dalla Parrocchia Santa Maria Greca, in collaborazione con il Comune di Corato e la comunità ecclesiale.Il cuore delle celebrazioni sarà mercoledì 23 aprile, giornata dedicata alla riflessione, alla preghiera e alla testimonianza della fede vissuta da Luisa.Alle ore 17:30, presso la Parrocchia-Santuario Madonna delle Grazie, si terrà una Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, diocesi nella quale Luisa visse e testimoniò la sua fedeltà al messaggio della Divina Volontà.La serata proseguirà con un momento di intensa partecipazione popolare: alle ore 20:30, partirà una fiaccolata intitolata "Sui passi di Luisa", un cammino orante che prenderà avvio dalla Chiesa Matrice per concludersi presso la Chiesa Santa Maria Greca, dove riposano le spoglie della mistica coratina.Un itinerario simbolico, che ricalca il cammino spirituale di Luisa, ma anche un invito aperto a tutta la cittadinanza per ritrovare, nel cuore della tradizione e della fede, una rinnovata unità.Il Convegno rappresenta non solo un momento commemorativo, ma anche un'opportunità per approfondire l'attualità del messaggio lasciato da Luisa Piccarreta, la cui causa di beatificazione è attualmente in corso. La comunità di Corato si stringe dunque attorno alla figura della sua concittadina più illustre, testimoniando come la luce della Divina Volontà continui a illuminare cammini di fede, speranza e carità.