Violento incidente automobilistico su via San Magno

Sono agghiaccianti le immagini del violento incidente stradale verificatosi questa mattina su via San Magno.Ancora da accertare le cause del terribile impatto di una utilitaria contro un muretto.Il conducente dell'automobile avrebbe perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare con forza.L'uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari e condotto in ospedale. Non sono note le sue condizioni di salute.Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine per i rilievi e la regolamentazione del traffico e gli uomini della vigilanza giurata e della Metronotte, tra i primi a prestare soccorso al ferito insieme ad una donna di passaggio, operatrice sanitaria.Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente.