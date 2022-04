“WE ARE M TOUR”, da Maldarizzi tutto pronto per festeggiare i 50 anni di BMW M

Performance da pista, massima dinamica di guida e tecnologie da motorsport con BMW M3. Dietro un design agile e aerodinamico, l'elegante Berlina nasconde un'anima da sportiva purista che sa far viaggiare il conducente tra adrenalina e comfort.

Carattere atletico e dettagli esclusivi invece per BMW M4 Cabrio. La perfetta combinazione tra estetica, carattere e sportività tipicamente M. Una vera purosangue sportiva in grado di garantire massima dinamica nella guida sia su strada sia in pista.

Chi ama la BMW X4 M, potrà provare anche la ribelle dal fascino entusiasmante, che garantisce massime prestazioni ed equipaggiamento esclusivo per un piacere di guidare che è passione pura. Una simbiosi perfetta tra performance, comfort ed efficienza.

Infine, la BMW M8 Gran Coupé, l'arte ingegneristica della BMW M che incontra l'esclusività della classe di lusso BMW. Una simbiosi unica tra prestazioni, efficienza e comfort, resa possibile anche dalla scelta dei materiali più raffinati e alla maestria artigianale con cui sono stati realizzati gli interni.

Maldarizzi Automotive si prepara ad accogliere la prima tappa del sud Italia del tour nazionale "WE ARE M TOUR" di BMW M (Motorsport). Lunedì 2 e martedì 3 maggio la sede della concessionaria BMW, in via Fratelli Philips 5, Bari, festeggerà così i 50 anni del reparto sportivo della casa dell'Elica (mezzo secolo di storia il 24 maggio 2022).Spegnere 50 candeline di emozione con la "M" maiuscola, anima sportiva, adrenalina e piacere di guidare a bordo della gamma BMW M. Si tratta di un'occasione unica, i modelli improntati alla sportività potranno essere provati dagli appassionati. Solitamente non è facile provare le iconiche vetture, si fanno desiderare, come tutto ciò che è speciale. Con WE ARE M TOUR emozione e passione arrivano in città, Maldarizzi metterà a disposizione slot di 30 minuti prenotabili ( www.maldarizzi.com/bmw-m-tour-bari ) e sarà possibile effettuare un test drive sulla propria M preferita.Una lettera "M" che racchiude un insieme di informazioni e di emozioni, portando con sé i modelli ad alte prestazioni (oltre a quelli da corsa) della gamma BMW, dove la tradizione si unisce all'innovazioneTest drive per quattro auto da sogno:Maldarizzi Automotive S.p.A. si è affermata come una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi dislocate tra Puglia e Basilicata, Maldarizzi Automotive è un riferimento per il mondo della mobilità dal 1979. Garanzia per la vendita di auto nuove, usate, km0, servizi di assistenza post-vendita, come prodotti e soluzioni assicurative, finanziarie e di micromobilità, assistenza e ricambistica dei più importanti marchi automobilistici. Le concessionarie ufficiali: Abarth, Alfa Romeo, BMW, FIAT e Fiat Professional, JEEP, Lamborghini, Lancia, Mercedes-Benz, AMG Performance Center e Mercedes-Benz V e Vans, MG Motor, MINI e Smart. Le divisioni: Maldarizzi Multibrand per l'usato garantito e per vetture km0, Maldarizzi 4Business per veicoli commerciali, allestiti e flotte, Maldarizzi Rent per noleggio a medio e lungo termine.