Weekend all'insegna del maltempo: previsti temporali

È atteso nei prossimi giorni il primo break dall'afa sul territorio pugliese e in particolare su tutto il territorio delle provincie Bari e BAT. Secondo le previsioni degli esperti il caldo torrido che ha caratterizzato le ultime settimane concederà una tregua.L'instabilità meteo, con la presenza di forti temporali, si farà sentire specie nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.Le temperature resteranno nella norma o scenderanno di qualche grado sotto la media del periodo grazie anche all'azione dei venti di maestrale.I fenomeni temporaleschi potrebbero essere accompagnati anche da grandinate proprio in funzione delle alte temperature che sono state registrate in questi ultimi giorni.