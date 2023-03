Bask-In Corato, dopo tre grandi partite disputate, ecco l'esordio al Pala Losito

Tre trasferte, 2 vittorie (a Lecce ed Andria al debutto) ed una sconfitta (a Trani). Questo il ruolino di marcia fin qui ottenuto dall'AutoMurgia Baskin Corato, che domenica prossima finalmente giocherà la sua prima gara stagionale fra le mura amiche del PalaLosito. Avversaria di turno sarà Foggia, ma da battere, per i ragazzi allenati dai coach Vincenzo Di Gennaro e Francesco Di Tommaso, ci sarà prima di tutto un altro avversario: l'emozione.I nostri ragazzi calcheranno infatti le stesse tavole e lo stesso parquet dei loro idoli dell'Adriatica Industriale Corato, che ogni domenica tifano da quegli spalti guardandoli giocare. Domenica invece, a partire dalle ore 10,30, in campo i protagonisti saranno loro, con capitan Stella, coach Putignano e tutti gli altri che tiferanno per loro dalle tribune, in attesa di scendere in campo nel pomeriggio contro Cassino.Una gara tanto attesa dai ragazzi del baskin, una bella realtà cui il Basket Corato ha aderito da circa 2 anni con grande entusiasmo. Vi avevamo già raccontato di questa squadra poche settimane fa, spiegandovi come il baskin unisca in uno stesso team ragazzi normodotati ed atleti con disabilità. Come nel basket si disputano 4 tempi di gioco ma da 8 minuti ciascuno ed i ruoli sono leggermente diversi da quelli canonici, cosi come lo sviluppo della gara e le sue regole. Quel che più conta però non è vincere ma partecipare ed esserci, in pieno stile De Coubertine.Ovviamente però il roster coratino, guidato da capitan Andrea Marulli, ci tiene a far bene ed anche a vincere, specialmente davanti al pubblico del PalaLosito, che invitiamo a gremire le tribune dell'impianto per passare una domenica mattina di sport e di divertimento.Siamo sicuri che non ve ne pentirete e sarete conquistati e trascinati dalla voglia e dall'entusiasmo di questi ragazzi, che vi faranno amare ed apprezzare il baskin anche se non lo conoscete ed ancora non ne avete mai sentito parlare. Ma soprattutto amerete loro e la loro passione e gioia di vivere, da cui tutti dovremmo prendere esempio.Appuntamento quindi a domenica mattina, ore 10:30 al PalaLosito, per tifare tutti insieme Automurgia Bask-In Corato!