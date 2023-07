Basket, la guardia coratina Filippo Di Zanni approda al Francavilla

La guardia coratina classe 2007 Filippo Di Zanni, firma per la Fortitudo Basket Francavilla.L'esterno lascia così la Nuova Matteotti Corato con cui ha disputato tutta la trafila delle giovanili.Esterno dotato di buon tiro e abile nell'uso del pick and roll, Di Zanni ha sempre fatto faville nei campionati under ed ora si confronterà con un campionato senior, oltre a disputare i campionati under d'eccellenza con la FBF.L' operazione è stata condotta dal GM biancoazzurro Bruno Zuppetta che si è avvalso della preziosa intermediazione dei managers Lusini/D'agnano.