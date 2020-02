Battuto il Vieste, il Corato alza la Coppa Italia regionale

I calciatori dell'USD Corato espugnano Vieste e si aggiudicano la Coppa Italia Puglia di Eccellenza.Prestazione maiuscola per gli atleti di mister Pizzulli che hanno regalato un grande spettacolo ai tanti tifosi coratini giunti allo stadio Riccardo Spina.A sbloccare il risultato è stato Nicolas Di Rito, al quarantesimo del primo tempo. È seguita la rete di Di Bari e il sigillo è stato posto da Falconieri che ha realizzato un rigore. Gol della bandiera per il viestano Tantimonaco, ma non sufficiente a strappare dalle mani del Corato la tanto attesa coppa.Soddisfazione da parte dei tifosi che hanno scelto di accogliere i propri beniamini in Piazza Vittorio Emanuele alle 20.30 per una grande festa.