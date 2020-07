Nulla di fatto per la Serie D, respinto il ricorso del Corato Calcio

Un'altra brutta notizia per il Corato Calcio, già esclusa dalla Serie D sia come migliore seconda, che come prima nella graduatoria della Coppa Italia Dilettanti.Lo scorso 25 giugno la società USD Corato Calcio 1946 presentò ricorso al Collegio di Garanzia del CONI nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera della LND, con cui il Corato di patron Maldera chiedeva al Collegio di Garanzia che venissero valorizzati i risultati dei club che hanno disputato le gare di Coppa Italia ai fini della determinazione delle squadre da promuovere al Campionato di Serie D, stagione sportiva 2020/2021.Ricorso, però, respinto ieri dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Mario Sanino, all'esito della sessione di udienze, che ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio.Duro colpo per il Corato che, malgrado abbia concluso al secondo posto il campionato di Eccellenza, si ritrova esclusa dalla Serie D. Alla società, che aveva annunciato che non avrebbe iscritto la squadra al prossimo campionato di Eccellenza per "questione di principio", non resta che decidere se appellarsi al Collegio di Stato.