Grande festa in piazza per la vittoria del Corato su Vieste

Social Video 10 minuti La coppa arriva a Corato, coi giocatori la alzano i tifosi

La Coppa Italia regionale è arrivata a Corato a bordo dell'autobus che ha condotto in città i calciatori e il patron Giuseppe Maldera.Corato si è fatta trovare pronta alla grande festa e Piazza Vittorio Emanuele pullulava di di tifosi nonostante il freddo della serata.Tra canti e striscioni, gli Ultras hanno accolto i beniamini e sollevato con loro al cielo l'ambito trofeo, simbolo di una stagione da incorniciare.Tra le parole di ringraziamento ai giocatori e al presidente, tra i cori che hanno accompagnato la gioia dei tifosi, anche una grande richiesta: "Vogliamo uno stadio nuovo".Il sogno è quello di raggiungere la serie D. L'impegno della società è notevole, così come quello dei calciatori che quest'oggi hanno dimostrato l'affetto per i tifosi e l'ambizione a voler fare il salto di qualità.La coppa va ad arricchire la bacheca dei trofei del Corato Calcio ma al contempo ricorda che occorre giocare altre partite per scalare la vetta della classifica e regalare alla città una nuova soddisfazione.Nelle immagini che proponiamo, l'arrivo del bus e della coppa e l'entusiasmo dei tifosi nell'accogliere i calciatori.