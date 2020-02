Il Corato si gioca la finalissima di Coppa Italia d'Eccellenza

I neroverdi sono pronti per giocarsi la grande finale di ritorno per aggiudicarsi la Coppa Italia d'Eccellenza.I ragazzi di mister Pizzulli scenderanno in campo questo pomeriggio sul terreno del Riccardo Spina di Vieste, cercando di aggiudicarsi l'ambito trofeo contro una squadra in forma come il Vieste.Massima concentrazione per gli atleti del Corato, reduci dallo 0 a 0 casalingo. Anche un pareggio potrebbe essere sufficiente alla compagine coratina per entrare nell'albo d'oro della competizione. Vieste, dal canto suo, vuole riscattare la sconfitta della precedente edizione subita dal Casarano in finale. I salentini si aggiudicarono il trofeo.Nel caso anche questo incontro dovesse terminare a reti inviolate, si procederà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.Dirigerà l'incontro il sig. Riccardo Tropiano della sezione di Bari, assistito da Antonio Alessandrino di Bari e Gianpiero Salvemini di Molfetta.