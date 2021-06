Body building, Gaia Mastrototaro sul podio del concorso Fit Italy Ifbb

Un piazzamento sul podio che ripaga l'impegno e la tenacia. Gaia Mastrototaro si è classificata seconda al concorso "Notte di stelle" Fit Italy organizzato sotto l'egida della Ifbb (international federation of bodybuilding and fitness).L'atleta biscegliese, in gara a Roma domenica 27 giugno, ha ottenuto l'ottimo risultato nella categoria bikini +169 centimetri, assicurandosi così l'accesso alle finali nazionali in programma fra il 3 e il 4 luglio a Pieve di Cento, in Emilia-Romagna. Gaia Mastrototaro, che pratica da tempo fitness e body building, rappresenterà perciò la città di Bisceglie nella kermesse che assegnerà il titolo italiano della federazione sportiva professionale.