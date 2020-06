Contributi a fondo perduto per società e associazioni sportive dilettantistiche

Anche il mondo dello sport dilettantistico è stato colpito dalla crisi economica causata dall'emergenza sanitaria. Per questo, con decreto dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dell'11 giugno, è stato stabilito che associazioni sportive e società dilettantistiche possono fare richiesta di contributi a fondo perduto.Il Fondo mette a disposizione oltre 50 milioni di euro, che si aggiungono ai 22 milioni resi disponibili con il Protocollo d'intesa siglato tra l'Ufficio per lo sport, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA.Per accedere al contributo, occorre presentare domanda tramite la piattaforma dell'Ufficio per lo sport accessibile al seguente link https://www.sportgov.it/bonus-locazione/it/home/ Sono previste due finestre di accesso con differenti requisiti stabiliti nell'allegato 1 del decreto.La prima finestra è dalle ore 12 del 15 giugno alle ore 20 del 21 giugno 2020.La seconda finestra è dalle ore 12 del 22 giugno alle ore 20 del 28 giugno 2020.