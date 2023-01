Corato a spicchi: Basket Corato si spegne negli ultimi 10', NMC gara annullata!

SERIE B: Sala Consilina - Basket Corato 87-69 (24-17, 41-34, 57-58)Altra serata da dimenticare per l'Adriatica Industriale Basket Corato che incappa nella sesta sconfitta di fila: a domicilio, contro Sala Consilina, Stella e compagni inseguono per metà gara, mettono la freccia a fine terzo quarto, salvo poi subire un clamoroso parziale di 30-11 che pone fine al match. Top scorer per i neroverdi il neoacquisto italo-russo Boev, autore di 16 punti.SERIE C GOLD: VBC Castellaneta - NMC Corato non disputataViaggio a vuoto per gli uomini di coach Patella: il match valevole per la terza giornata di ritorno, in trasferta contro Castellaneta non si è disputato. Durante il riscaldamento infatti, uno dei due cristalli ha ceduto frantumandosi (nessun danno per gli atleti). Ora si attendono notizie dal giudice sportivo: la partita potrebbe essere rinviata a data da destinarsi o, più probabilmente, la NMC vincerà 20-0 a tavolino.