Corato a spicchi: doppia sconfitta per Adriatica Industriale e NMC

Lions Bisceglie - Basket Corato 97-83 (28-17, 46-39, 70-61)Dopo la grande vittoria su Avellino non riesce il bis alla squadra di coach Giovanni Putignano, che al Pala Dolmen di Bisceglie cedono ai Lions per 97-83. Pur senza Dri, i nerazzurri conducono il match per tutti i quaranta minuti, ma Corato, specie nella parte centrale della gara dimostra di essere in partita, dando talvolta l'impressione di poter risalire la china. La giornata di grazia dei tiratori di casa però ha reso l'impresa ancor più ardua e nonostante l'ottima reazione d'orgoglio finale, è arrivata la sconfitta. Domenica prossima al Palalosito arriva Salerno con una sola parola in mente: riscatto.TABELLINI:Bisceglie: Dip 8, Bini 22, Dron 18, Verazzo 8, Chiti 22, Borsato 3, Mastrodonato NE, Provaroni NE, Pieri 1, Vavoli 15, Dri NE, Santoro NECorato: Battaglia 7, Artioli 7, Infante 16, Stella 16, Trunic 16, Gambarota 12, Sgarlato NE, Mrgic 1, Boev 8, Del Tedesco NE, IdiaruVirtus Molfetta - Nuova Matteotti Corato 63-56 (19-22, 35-30, 46-46)Partita molto tirata quella andata in scena al Pala Poli di Molfetta, dove la Nuova Matteotti di coach Sandro Di Salvatore (alla prima con la NMC) cede 63-56 al termine di una gara molto equilibrata. Parte molto meglio la squadra ospite che prova a fuggire via (11-19), strappo ricucito da Chiriatti e co. a fine primo quarto (19-22). Corato gioca sull'asse Gatta, Baldin, Olocco e gioca meglio, ma ancora il finale di quarto è fatale: 7-0 di parziale e 35-30. L'altalena di emozioni prosegue anche nel terzo quarto, con un ottimo Giovara che pareggia i conti alla penultima sirena. Ultimi 10' di marca molfettese, Matteotti meno lucida e un po' sprecona, i biancoblu di casa la spuntano 63-56. Sabato 4 febbraio al Pala Losito arriva la Dinamo Brindisi, in un importantissimo scontro play off.TABELLINIDai Optical Molfetta: Brown 26, Chiriatti 2, Buccini, Formica 5, Vujanac 3, Mavric 18, Kazlauskas 9, Minervini n.e., Paganucci n.e., Annese n.e. Coach: CarolilloNuova Matteotti Corato: D'Imperio n.e., Martinelli, Gatta 5, Olocco 8, Paulauskas 11, Razic 14, Chornohrytskyi, Giovara 8, Baldin 6, N.Markovic 4, L.Markovic, Bojang n.e. Coach: Di Salvatore