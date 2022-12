Serie B Old Wild West, girone D - Classifica

È maturata al PalaMaggetti di Roseto, sul parquet di una formazione di caratura indubbiamente superiore, la decima sconfitta in 13 incontri di campionato per il Basket Corato. I neroverdi del presidentenon sono riusciti a sovvertire il pronostico sfavorevole al cospetto del team abruzzese, che punta senza esitazioni al salto in A2. Gara in equilibrio solo nella prima frazione (20-16), quindi l'allungo di Morici e compagni complice la scarsa efficacia offensiva del cast coratino: eloquente il parziale di 22-8.e soci, al rientro dall'intervallo lungo, hanno ricucito il gap tornando sul -7 (49-42) ma Roseto non si è scomposta e ha ristabilito le distanze (61-48 a dieci minuti dal termine). Il colpo di grazia in apertura di quarta frazione con un terrificante 14-0 che non ha lasciato margini di replica alla squadra di coach Putignano, battuta 86-58 al suono della sirena e in evidente difficoltà nel reggere per 40 minuti a certi ritmi fisici e mentali. Il bilancio è naturalmente negativo, al netto del cambio alla guida tecnica che per ora non sembra aver portato benefici particolari. La sosta natalizia sarà utile per comprendere quali eventuali ulteriori accorgimenti adottare in vista della ripresa del torneo di Serie B Old Wild West: domenica 8 gennaio, al PalaLosito, è in programma il sentitissimo derby con Ruvo, capolista del girone D.Ruvo 22; Caserta 20; Luiss Roma, Sant'Antimo, Roseto 18; Bisceglie, Cassino, Taranto 16; Avellino, Salerno, Sala Consilina 12; Monopoli, Teramo 8;6; Pescara 4; Pozzuoli 0.