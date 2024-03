Basket Corato, lunedì 4 marzo un grande pomeriggio cestistico

Un grande pomeriggio cestistico quello targato Basket Corato che si svolgerà lunedi 4 marzo. A Corato infatti, dalle 15 alle 19, saranno di scena due figure importanti della nostra palla a spicchi, come coach Marco Sodini e l'arbitro Guido Giovannetti, per trascorrere alcune ore con i ragazzi del settore giovanile e insegnar loro qualcosa, ognuno nel proprio campo di competenza.

Coach Marco Sodini

Coach Marco Sodini, viareggino classe 1973, inizia la sua carriera da allenatore a 21 anni nella squadra femminile della sua città dove resta 5 anni prima di passare al basket maschile. Tante le sue esperienze come vice (a fianco di nomi come Lino Lardo, Luca Banchi, Carlo Recalcati) e poi come head coach sia in Italia (Lucca, Livorno, Virtus Bologna, Olimpia Milano, Piacenza, Cantù, Capo d'Orlando) che all'estero (Kiev). Coach Sodini, grandissima esperienza anche nei settori giovanili, è al momento head coach della nazionale italiana Under 18, con cui disputerà in estate gli europei di categoria. In Under 18 nel 2006 era stato già vice di coach Gaetano Gebbia in Grecia sempre agli europei. È stato anche head coach della nazionale under 15 nel 2012.

Un curriculum quindi prestiogiosissimo e di altissimo livello, che lo rende uno dei tecnici tra i più competenti e preparati del nostro panorama cestistico, con tanto da insegnare e raccontare a quanti avranno l'onore ed il piacere di vivere con lui questa esperienza.Guido Giovannetti, arbitro internazionale nato il 19 marzo 1991 a Terni. Giovannetti ha una bella storia da raccontare, non solo di sport. Figlio di una coppia di medici ha iniziato a giocare a basket a 5 anni, a 16 anni inizia ad arbitrare e all'età di 19 anni, sulla scia del fratello maggiore, anch'esso arbitro, ha scelto questa strada invece che quella del giocatore. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle categorie inferiori è arrivato anche in serie A a 25 anni, dove si è imposto con la professionalità, l'umiltà ed il dialogo nonché per competenze e capacità tecniche. Parallelamente all'arbitraggio ha proseguito l'attività medica laureandosi a Perugia nel 2017 e trasferendosi al Policlinico di Bari da alcuni anni per la specializzazione. Pugliese sempre più acquisito durante il periodo buio del Covid è stato in prima linea accanto ai suoi colleghi senza risparmiarsi per cercare di salvare più vite possibili e si è per questo guadagnato una Stella d'Oro al merito sportivo conferitagli dal CONI.Una persona solare e positiva da cui c'è da apprendere a 360 gradi dal punto di vista umano e professionale, e che anche nel mondo del basket si è fatto apprezzare tanto da arrivare ad arbitrare addirittura in Eurolega dal 2022/2023 dopo essere diventato arbitro internazionale da qualche anno.