Santiago Vaulet, il re dei canestri della serie B2 è del Basket Corato!

Santiago Vaulet è il giocatore più prolifico della serie B2 di basket. Con 504 punti segnati in 22 partite, la guardia argentina classe 1998 ha dominato la classifica marcatori degli otto gironi.Capitano del Basket Corato, Vaulet ha chiuso la stagione regolare con una media clamorosa di 22.9 punti a partita. Il suo record personale è stato di 35 punti, realizzati nella vittoria per 103-94 contro Adria Bari, l'11 febbraio scorso.Alla voce "highscore" invece, il migliore del torneo è stato Daniel Perez di Oleggio, che nel girone A ha segnato ben 46 punti in una sola partita, quella contro Varese.Le super prestazioni di Santi Vaulet hanno permesso al Basket Corato di qualificarsi ai Play In silver, la prima fase ad eliminazione diretta che porta alla B. Il Basket Corato, che ha chiuso il girone G al sesto posto con 26 punti, partirà in seconda fase con 6 punti. Primo match domenica 3 marzo a Barcellona Pozzo di Gotto.Le altre squadre nel girone sono Avellino (10 punti), Messina (8 punti), Marigliano, Siaz e Milazzo a pari 6 punti, Barcellona (4 punti) e Lucera con 2. Solo le prime due squadre accederanno ai quarti di finale, dove si sfideranno con le sei uscenti dai Play In Gold; solo una accederà in B. In questa fase non ci saranno incontri tra squadre che si sono già affrontate nella prima fase.Santiago Vaulet in sole 22 partite ha conquistato i cuori dei tifosi neroverdi e cercherà di trascinare la sua squadra verso vette ancora inesplorate.