Basket Corato, prima gioia nei Play In: Milazzo travolta 97-68

Arrivano con una grandissima prestazione I primi due punti del play-in per il Basket Corato, che schianta Milazzo al PalaLosito vincendo 97-68. Partita sempre condotta dai coratini che non hanno lasciato scampo ai siciliani contenendone I tentativi di ritorno nonostante l'infortunio, non grave per fortuna, di Bellato.Avvio di gara con I padroni di casa che partono subito forte per tentare la prima fuga del match. Milazzo però ha un Pasquale Battaglia, grande ex del match, immarcabile in questo primo quarto. Il giocatore con la canotta numero 6 segna 12 dei primi 14 punti siciliani e tiene a galla praticamente da solo I suoi. La gara è bella e molto veloce, il punteggio alto da ambo le parti. Battaglia da il primo vantaggio agli ospiti (17-18) ma Corato reagisce immediatamente e ribalta la situazione. Allier, Lomello, e Del Tedesco confezionano il break che vale il 27-20 e manda in estasi il PalaLosito. Bolletta per gli ospiti trova I punti che mandano le due squadre a fine primo quarto al riposo sul 27-22.Secondo quarto che parte con le due squadre che per oltre 3 minuti non segnano nemmeno un canestro. Poi arriva il break di 4-0 dei locali firmato Vaulet Birra. Milazzo rimane in scia e si porta sul 31-24 prima che, attorno al 15esimo, Bellato lanciato in contropiede si scontri con Odigie. Nell'impatto ha la peggio il giocatore coratino che è costretto a lasciare il campo per una botta al ginocchio. Il match però prosegue ed I siciliani danno filo da torcere ai locali rimontando sino al 38-34. Finale dui quarto con ancora Corato sugli scudi. E Tomcic, ancora autore di una grande prova, a realizzare da solo il break del 7-0 che chiude il quarto e manda le squadre al riposo sul 45-34.Terzo quarto che si apre con la prevedibile reazione milazzese. Manfrė riporta il vantaggio coratino sotto la doppia cifra sul 51-43 ma stavolta I pugliesi non si disuniscono e spinti dal calore del pubblico reagiscono e ripartono. 5 punti consecutivi di un ottimo Allier, presente e fattivo anche in difesa, rilanciano il Basket Corato. La squadra neroverde difende egregiamente e con intensità e contiene gli attacchi ospiti tenendo I siciliani a distanza. Petrovic e Lomello sopperisconoegregiamente all'assenza forzata di Bellato ed a fine terzo quarto il punteggio vede Corato avanti 69-56.Ultimo periodo con I pugliesi che non mollano la presa. Birra e Tomcic spingono I padroni di casa che rafforzano il loro vantaggio (77-61). Allier e le triple di capitan Vaulet (top scorer del match con 32 punti ed autore di una grande prestazione), di fatto chiudono il match (87-67). Il resto lo fa ancora una volta la difesa coratina. Tutti I giocatori, inclusi I giovani Bruni, Perez e Sgarlato in uscita dalla panchina danno grande intensità difensiva e complicano la vita all'attacco ospite. In attacco ancora Tomcic e Birra, bravissimi a difendere e chiudere efficacemente anche le azioni d'attacco dilatano il vantaggio fino al 92-68. Coach Gattone regala la meritata standing ovation ad Allier, Birra, Vaulet e Tomcic tra gli applausi del PalaLosito, che applaude anche l'ex Battaglia (grande prova anche la sua) prima che Lomello e Petrovic non fissino definitivamente il punteggio sul 97-68 finale.BASKET CORATO SVINCOLATI A.S.D. MILAZZO 97-68CORATO: Del Tedesco 2, Birra 13, Lomello 5, Sgarlato, Vaulet 32, Allier 16, Tomcic 21, Bruni, Bellato 5, Petrovic 3, Bavaro, Perez. All. GattoneMILAZZO: Battaglia 16, Manfrè 13, Bolletta 9, Carrabotta, Odigie 4, Scredi 4, Karavdic 11, Salvatico 5, Letizia, Barbera 6. All. TrimboliARBITRI: Laveneziana di Monopoli (BA) e Di Vittorio di Ruvo di Puglia (BA)PARZIALI: 27-22 45-34 69-56 97-68USCITI PER 5 FALLI: Salvatico