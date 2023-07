Corato Calcio, un pokerissimo per ricominciare! Tre conferme, un ritorno ed una new entry per i neroverdi

Dopo la paura, ecco lo start: il Corato Calcio ufficializza i primi cinque nomi sul campo per la prossima stagione: un centrale, tre esterni ed un fantasista.Ernesto Dispoto, grande protagonista della scorsa stagione, ha contribuito da tassello in corso a rendere la difesa neroverde tra le meno perforate del torneo 22/23. Centrale con il vizio del gol, sarà tra i volti esperti di questo Corato.Sulle fasce continueranno ad imperversare (e a segnare) Stefano Santoro e Federico Frappampina. I due imprevedibili baresi hanno nelle loro corde una certa duttilità, ma quando schierati sulla linea dei tre attaccanti in un 4-3-3 danno il meglio di loro. Corsa e tecnica il primo, estro e numeri funambolici il secondo, entrambi daranno un grande contributo al Corato 2023/24.Il ritorno di Gianluca Loseto è stato ben accolto dalla tifoseria coratina. Con le sue doti da giocatore di fascia, la velocità e la precisione del suo piede destro, Loseto si dimostra un atleta polivalente, capace di adattarsi a diversi ruoli in campo.La grande novita è il trequartista Massimo Somma, calciatore che sa come lasciare il segno in campo. Dotato di una visione di gioco eccezionale e una notevole capacità di creare opportunità per i suoi compagni di squadra, Somma è l'uomo giusto per guidare le azioni offensive del Corato Calcio.Tutti questi nomi hanno un comune denominatore: la duttilità. Questo darà a mister Maurelli di mescolare nel corso della stagione le carte nel rettangolo di gioco. In attesa di nuovi colpi.